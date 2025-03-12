В издании акцентировали, что цели Кремля не будут достигнуты заморозкой линии фронта, и что Путину нужна более "масштабная победа".

Скорее всего, президент России Владимир Путин примет какую-то форму мира в развязанной против Украины войне, чтобы сохранить иллюзию того, что он является партнером американского лидера Дональда Трампа. И то, как продлится данное перемирие, определит исход войны и выживание Украины, пишет CNN.

"Это может быть не немедленное прекращение огня, и он (Путин - УНИАН) может, как это уже делала Россия, решить отложить его начало, чтобы сначала достичь военных целей, особенно в Курской области, где Украина близка к тому, чтобы быть выброшенной из той части России, которую она удерживала с августа", - говорится в публикации.

Отмечается, что 30-дневное прекращение огня, несомненно, является хорошей новостью, на первый взгляд. Вместе с тем утверждается, что перемирие - "самая сложная и ущербная идея" этого десятилетнего конфликта.

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"И то, как оно продлится, определит поддержку, суверенитет и выживание Украины", - акцентировали в CNN.

В издании добавили, что любой стороне будет трудно отказаться от концепции перемирия, и Москва будет находиться под давлением, чтобы показать, что она не является препятствием для цели президента Трампа - "мира практически любой ценой".

Однако, как предположили в CNN, ужасная грязь и хаос этой войны вряд ли будут добры к перемирию.

"Вместо этого любое прекращение огня, скорее всего, перерастет в генеральное сражение, чтобы возложить вину за его крах. Главная цель главы Кремля на данный момент - продолжать поддерживать подозрения Трампа, что Зеленский является препятствием к его миру. Путин не может отказаться от прекращения огня, не потеряв фиктивного морального превосходства. Но именно то, что будет дальше - или во время любой паузы в боевых действиях - определит исход войны", - спрогнозировали в статье.

В CNN выразили уверенность, что полное прекращение огня на всей линии фронта на целый месяц почти невозможно без ошибок или столкновений:

"Послужной список Москвы должен лежать в основе каждой оценки того, как продлится любой мир… Мы должны ясно видеть цели Кремля. Они не будут достигнуты заморозкой линии фронта. Путину нужна более масштабная победа, чтобы оправдать потери на этом пути и удовлетворить его преувеличенное представление об угрозе, которую Запад теперь представляет для него".

И, как предупредили в CNN, если перемирие рухнет, вероятно, из-за действий России, Трамп может ошибочно обвинить Украину, помощь Киеву снова заморозят, а Москва начнет очередное интенсивное наступление на украинские земли, где кратковременное затишье может привести к замедлению западной помощи и военной готовности.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между Украиной и США, в результате которых Киев принял предложение о 30-дневном режиме прекращения огня.

Высокопоставленный российский источник в комментарии The Telegraph заявил, что Путину будет непросто согласиться на перемирие:

"Трудно Путину согласиться на это в его нынешнем виде... Путин имеет сильную позицию, потому что Россия идет вперед".

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