В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана утром, 1 мая, далее напряженная. Таджикские военные открыли огонь по жилым домам кыргызстанцев.

Помимо этого, таджикскую сторону обвинили в переброске дополнительных сил и средств к границе, но та опровергла. Об этом сообщила Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана.

Отмечается, что обострение было зафиксировано возле Арка Лейлекского района Баткенской области. Два человека погибли у села Интернационал, а военный был ранен в Достуке.

Читайте такжеНа границе Кыргызстана и Таджикистана возобновили перестрелки вопреки договоренностям

Жители села ранее были эвакуированы. Как сообщил Минздрав, свыше 27 тыс граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.

Пограничные подразделения Кыргызстана заняли оборонительные позиции.

"В направлении таджикско-киргизской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники", – заявили в кыргызской пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности.

Там добавили, якобы таджикская сторона в местности Торт-Кочо полностью перекрыла автодорогу, которая соединяет два района Кыргызстана.

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно напряженная", – отметили в ведомстве.

Но в Таджикистане опровергли данные, подчеркнув, что они не стягивают свою военную технику в сторону границы с Кыргызстаном.

"Согласно договоренностям между Душанбе и Бишкеком, техника находится на таджикской территории. Ситуация под контролем военных, обстановка на границе относительно спокойная", – заверили источники в силовых структурах.

На видео, которые в социальных сетях распространили местные жители, видны густые облака дыма в небе и хозяйственное здание охваченную огнем.

Видео последствий обстрелов домов:

Отметим, 1 мая в Баткене должны начаться переговоры членов межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границ. Однако, представители Таджикистана на встречу пока не прибыли, пишет 24kg.

Обострение на кыргызско-таджикской границе: история конфликта

Кыргызско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Общая граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

29 апреля Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе. Обе стороны заявили о гибели людей, в том числе детей, и десятках пострадавших. В результате к границам были стянуты дополнительные силы, однако в итоге удалось договориться о прекращении огня и отводе военных.

30 апреля в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе вновь продолжилась перестрелка. При этом обе стороны договорились отвести все войска.

За два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко