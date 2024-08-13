Аналитики сделали вывод, что в Кремле козлом отпущения хотят сделать областных чиновников.

Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в Курской области на российских чиновников и военных.

Как отметили аналитики Института по изучению войны (ISW), российский диктатор "продолжает представлять себя эффективным и осведомленным менеджером ситуации вдоль украинско-российской границы и перекладывать ответственность за сложившуюся ситуацию на других российских военных и чиновников".

Аналитики отметили, что вчера Путин провел совещание со своими военными и чиновниками по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, и оценил положение вещей. Он упрекнул и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в том, что тот обсуждал вопросы, которые, по мнению Путина, относятся исключительно к компетенции минобороны, и приказал чиновнику говорить только о социально-экономической ситуации.

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А вот губернатор Брянской области Александр Богомаз избежал гнева Путина, поскольку не комментировал военные вопросы.

"Утверждение Путина о том, что каждый чиновник несет только одну ответственность, контрастирует с его попыткой выставить себя способным контролировать и компетентно понимать политическую, социально-экономическую и военную ситуацию вдоль международной границы", - говорится в отчете аналитиков ISW.

В Институте считают, что Кремль специально опубликовал видеозаписи докладов глав Брянской, Белгородской и Курской областей Путину для того, чтобы публично выставить их ответственными за проблемы, с которыми они не в состоянии справиться без помощи Путина.

При этом, доклады военного руководства опубликованы не были.

"Решение Кремля опубликовать видеозапись, на которой Путин ругает российских чиновников, является предупреждением другим чиновникам воздержаться от комментариев по ситуации в Курской области", - заключили в Институте.

Ситуация в Курской области

6 августа началась военная операция на российской территории. DeepState узнал, что 7 августа бойцы Сил обороны Украины продвинулись в Суджи и взяли под контроль Гуево, Горналь, Гоголевку, Рубанщину, Нижний Клин и Николаево-Дарьево Курской области.

А вчера впервые официально в Украине заговорили об успехах ВСУ. По словам президента Владимира Зеленского, в первую очередь Украина пытается защитить приграничные регионы от постоянного российского террора.

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