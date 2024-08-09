В МИД Германии сделали важное заявление о боях в Курской области

Представитель правительства Германии заявил, что у правительства нет собственной информации об использовании немецкого оружия в нынешних боевых действиях.

Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве и это право не ограничивается собственной территорией. Такое заявление сделал МИД Германии, пишет POLITICO.

Многие политики из консервативной оппозиции Германии еще более настойчиво поддерживают украинское наступление - и использование немецкого оружия на российской территории.

Родерих Кизеветтер, старший законодатель от Христианских демократов (Христианско-демократический союз Германии - ред), заявил, что нанесение ударов по "перевалочным пунктам" на территории России с помощью оружия, подаренного Германией, абсолютно законно.

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Канцлер Германии Олаф Шольц пока воздерживается от того, чтобы оторваться от своего летнего отпуска и высказаться по поводу операции ВСУ.

Шольц уже давно пытается идти по тонкой грани, рассказывая о мощной военной поддержке Украины со стороны Германии и одновременно изображая себя в глазах своей Социал-демократической партии (СДПГ) как "канцлера мира" - лидера, который знает, как не дать военному конфликту выйти из-под контроля.

Бои в Курской области - использование немецкого оружия

Доказательств того, что Украина использует в своем наступлении донорское оружие, становится все больше.

Накануне немецкий таблоид Bild, ссылаясь на снимки с камер наблюдения, сообщил, что поставленные Германией боевые машины пехоты Marder находятся в России. Берлин утверждает, что отправил 120 таких машин.

Но представитель правительства Германии заявил в пятницу, что у правительства нет собственной информации об использовании немецкого оружия в нынешних боевых действиях.

Но ранее председатель влиятельного оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил немецким СМИ, что Украина вольна использовать в атаке "все переданные ресурсы", включая боевые танки немецкого производства Leopard-2 - которых к концу июля было передано 58 штук.

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