Карта включает несколько регионов современной России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном показал карту Украины с историко-этнографическими границами.

Фото со встречи поделился в Twitter Блинкен.

"Приятно встретиться с Дмитрием Кулебою в Киеве, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны США", - написал он, добавив, что США готовы как к дипломатическому урегулированию геополитического кризиса, так и до нанесения серьезного ущерба России в координации с союзниками и партнерами.

Сообщение американский чиновник проиллюстрировал несколькими фотографиями с Кулебой в кабинете главы МИД. На одном из фото украинский министр показывает Блинкену физическую карту Украины с включенными историческими землями, на которых живет украинский этнос.

На карте были изображены и современные российские регионы – Таганрог и Кубань, в которых местные украинцы в результате агрессивной политики России были ассимилированы.

Также на карте были изображены регионы современной Польши, откуда украинцев в 1944-46 годы депортировали в СССР и Румынии.

Россия регулярно напоминает Европе о якобы своих "исторических землях", опираясь на период оккупации Советского Союза.

Президент РФ Владимир Путин также утверждал в своей скандальной статье, что Украину якобы выдумал Ленин, этим самым пытаясь присвоить историю Киевской Руси лишь как достояние современной РФ.

Украинский глава Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что у Украины – давняя история, а Россия является лишь частью этой истории. Другие иностранные лидеры, в частности французский президент Эммануэль Макрон, возмущались попытками России переписывать историю.

Кроме того, США на фоне новой вооруженной агрессии РФ против Украины заявляли о намерениях Путина возродить СССР.

В эфирах росСМИ кремлевские пропагандисты часто апеллируют к "общей с Украиной истории", оправдывая агрессию РФ против соседей.

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