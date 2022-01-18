Митт Ромни указал, что Путину надо дать понять, что "Северный поток-2" не запустят, если продолжится агрессия.

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин пытается воссоздать СССР. Политик считает, что Запад не должен этого допустить.

Об этом пишет Politico.

"Он (Путин, - ред.) пытается восстановить то, что у него было раньше. Этого нельзя допустить", – заявил Ромни.

По его словам, президент РФ пытается ослабить и развалить Североатлантический альянс. Американский политик считает, что Западу нужен сильный военный блок для защиты. Он указал, что угроза исходит не только из России, но и Китая.

Кроме того, Ромни убежден, что Путину надо дать понять, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если он "предпримет какие-либо действия по свержению правительства в Украине".

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11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.

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