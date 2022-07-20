Лукашенко может заменить государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что беларусского узурпатора Александра Лукашенко может заменить государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Цитирует Ягуна "Эспрессо".

"Александр Вольфович, которого поставило "смотрящим" российское лобби, может заменить Лукашенко", - сказал Ягун.

Генерал-майор СБУ вполне допускает сценарий, при котором самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко потеряет власть.

"Это факт, что Республика Беларусь может потерять такую фигуру, как действующий президент Александр Лукашенко, а его место может занять кто-то другой", - резюмировал Ягун.

Напомним, ранее в ОПУ рассказали о "хитром плане" России в отношении Беларуси.

А глава МИД Дмитрий Кулеба назвал условие, при котором Украина может разорвать дипломатические отношения с Республикой Беларусь.

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