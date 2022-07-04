Президент России считает, что сейчас имеет "историческую миссию" и поэтому не будет расставаться с властью, полагает бывший депутат.

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев полагает, что российский президент Владимир Путин не отдаст президентство своей дочери - Екатерине Тихоновой.

Если бы Путин решил отдать кому-то власть, то преемником, конечно, был бы мужчина, существенно моложе его, рассказал экс-депутат в эфире одного из YouTube-каналов.

"Я вообще не верю в сценарий, при котором он мог бы передать власть женщине…", - сказал собеседник.

По мнению Пономарева, президент РФ считает, что сейчас имеет "историческую миссию" и поэтому с властью расставаться не будет.

"…Но, если бы да, этот человек (преемник Путина - Ред.) будет его существенно моложе, но не совсем молодой. И конечно - мужчина", - полагает бывший депутат.

СМИ писали, что Владимир Путин якобы рассматривает возможность выдвинуть свою дочь Екатерину Тихонову на высшую политическую должность - на пост главы партии "Единая Россия".

Ранее бывший российский банкир и экс-друг президента РФ Сергей Пугачев сказал, что самый серьезный претендент на президентство - секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

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