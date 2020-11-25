Этим решением судьи частично удовлетворили ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова.

Окружной суд Гааги захотел вызвать на допрос военных 53-й зенитно-ракетной бригады России в статусе свидетелей по делу о крушении на Донбассе рейса MH17.

Таким образом судьи частично удовлетворили ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова, пишет РБК-Украина.

Глава судебной коллегии Хендрик Стейнхейс заявил, что допрос зенитно-ракетной бригады будет целесообразным, чтобы узнать, были ли они причастны к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук" на территорию Украины.

Также отмечается, что ранее Россия отказывала в запросах на юридическую помощь, но теперь суд допускает, что ситуация может измениться в случае запроса от обвиняемого или его адвокатов.

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Остальные требования защиты Пулатова в виде допроса экспертов и свидетелей, рассматривающих альтернативные версии крушения самолета были отклонены. Прокуроры настаивали на отклонении всех ходатайств защиты, кроме допроса в качестве свидетеля Сергея Дубинского, который фигурирует как обвиняемый в деле.

Трагедия рейса MH17: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 российский террорист Игорь Гіркін (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу MH17.

15 октября в МИД РФ заявили, что дальнейшие консультации с Австралией и Нидерландами по вопросу катастрофы МН17 "лишены смысла", поскольку от России добивают "признание вины и получение компенсаций для родственников погибших".

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Автор: Александр Топчий