В своем заявлении Госдеп США осудил терроризм и выразил солидарность с народом России.

Госдепартамент США распространил заявление госсекретаря Энтони Блинкена в связи с терактом, произошедшим в московском концертном зале "Крокус Сити Холл".

"США решительно осуждают смертоносный террористический акт в Москве. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всем, кто пострадал от этого отвратительного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, который скорбит о гибели людей в результате этого ужасного события", - говорится в заявлении Блинкена.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что США "решительно осуждают гнусный теракт" в "Крокус Сити Холле", назвав расстрел людей "чудовищным". "Мы выражаем глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких, а также тем, кто был ранен или пострадал в результате этих бессовестных нападений на невинных гражданских лиц. ИГИЛ – общий враг-террорист, которого необходимо победить повсюду", - выразила она позицию Белого дома.

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Теракт в Москве: новости

Вчера вечером неизвестные ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве, где расстреляли людей и подожгли здание. По данным властей РФ, теракт унес жизни по меньшей мере 133 человек.

Несмотря на данные о центральноазиатском происхождении террористов, российские пропагандисты пыталась связать их с Украиной. В ГУР назвали такие заявления чушью.

Сегодня вечером президент Владимир Зеленский отреагировал на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. "То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

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