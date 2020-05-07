Business Insider: Вооруженные силы США не будут брать на службу людей, которые переболели COVID-19

Центрам приема рекрутов приказали тщательно расспрашивать желающих стать американскими солдатами о симптомах, которые возникают при заражении коронавирусом.

Распоряжение по набору на военную службу, которое разослало Командование по обработке военного набора Вооруженных сил США (MEPCOM), предписывает не принимать в ряды американских солдат людей, у которых ранее обнаруживали коронавирус. Даже те, кто успешно выздоровел от COVID-19, не смогут попасть в американскую армию.

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что распоряжение определенное время распространялось в социальных сетях. А теперь пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл подтвердила, что документ настоящий. Согласно с ним, все 65 пунктов набора рекрутов по всей территории США должны будут выполнять новые указания относительно определения медицинской пригодности желающих стать военными. Все новые рекруты должны будут измерить температуру и ответить на вопросы о симптомах и потенциальных контактах с людьми, которые болели COVID-19.

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Распоряжение также говорит, что во время собеседования "сообщение об истории болезни COVID-19 будет расцениваться как причина для дисквалификации". Если это еще и подтвердится с помощью лабораторных тестов или клинического диагноза, рекрута дисквалифицируют навсегда. Не понятно, почему люди, которые выздоровели от COVID-19, не смогут служить в армии США. Представители MEPCOM не объяснили Business Insider, почему появилось такое решение. Издание пишет, что по состоянию на 6 апреля у более чем 1500 американских военных обнаружили коронавирус.