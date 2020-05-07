Сербия отменила чрезвычайное положение и комендантский час

В стране подтверждено 9791 случай заражения коронавирусом.

Парламент Сербии проголосовал за проект решения об отмене чрезвычайного положения, который был представлен правительством Сербии.

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Таким образом, в стране больше не действует комендантский час, но некоторые чрезвычайные меры остаются в силе, сообщает PTC.

По данным Министерства здравоохранения Сербии в стране подтверждено 9791 случай заражения коронавирусом, из них 203 летальных.

Как сообщал ранее УНИАН, чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Из-за чего были закрыты все учебные заведения, ограничен городской и междугородний транспорт.

Позже сербский парламент проголосовал за введение комендантского часа. Так, жителям страны запретили покидать свои дома с 20:00 до 05:00. В период комендантского часа на улицах могли находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.