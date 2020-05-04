Foreign Policy: Коронавирус навсегда изменит жизнь в городах

Эксперты говорят о том, что городские центры станут моложе, бизнес ускорит движение в направлении автоматизации, а значительная часть населения переедет в пригород.

На протяжении истории города были в эпицентре многих вспышек чумы, поэтому не удивительно, что они и сейчас оказались в эпицентре пандемии коронавируса. Патоген, который вызывает COVID-19, зародился в людном мегаполисе в Китае. Он распространяется между городами и отбирает больше всего жизней именно в городах.

Нью-Йорк стал наиболее горькой и мрачной горячей точкой в мире. Оставаясь запертыми дома и изредка выходя на пустые улицы, многие из нас до сих пор не могут представить городскую жизнь после окончания пандемии, - пишет Foreign Policy. Выживут ли рестораны и вернутся ли все рабочие места? Люди снова будут ездить в переполненных вагонах метро? И вообще нужны ли небоскребы с офисами, если целый месяц удавалось без проблем работать через Zoom? Если углубиться в эти размышления, жизнь в селе вдруг может показаться привлекательной.

Читайте такжеWashington Post: Врач из Нью-Йорка совершил самоубийство, и это указывает на новую опасность пандемии

Города процветают благодаря тому, что могут предложить возможности заработать и развлечься, а также бесконечное разнообразие доступных товаров и услуг. Если страх перед болезнями станет новой нормой, города могут быть обречены на мрачное, антисептическое и даже дистопическое будущее. Но если им удастся приспособиться, как это неоднократно случалось в прошлом, тогда величайшая эра городов может быть еще впереди.

Foreign Policy спросило ряд экспертов о том, какой будет жизнь после окончания пандемии COVID-19.

Профессор Университета Торонто и научный сотрудник Университета Нью-Йорка Ричард Флорида считает, что города переживут коронавирус. Ведь они становились эпицентрами эпидемий со времен Гильгамеша. И каждый раз большие города восстанавливались и становились еще крепче. Пандемия "черной смерти" уменьшала города в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии вплоть до начала 20-го века. Испанский грипп 1918 года убил около 50 миллионов людей во всем мире. Но он не помешал Нью-Йорку, Лондону и Парижу активно развиться в то же время. На самом деле история свидетельствует, что люди часто переезжают в города после пандемий из-за лучших возможностей трудоустройства и более высоких зарплат после резкого сокращения населения.

Читайте такжеTIME: Коронавирус может стать сезонным, как грипп

Некоторые аспекты городов и метрополий будут меняться в зависимости от того, как долго будет длиться пандемия коронавируса. Страх перед толпами, в частности, в метро и другом общественном транспорте вдобавок к желанию получить более безопасную и частную среду может заставить часть людей переехать в пригороды и в сельскую местность.

"Семьи с детьми могут обменять свои городские квартиры на дома с дворами. Но другие силы могут также толкать людей в городской центр. Амбициозная молодежь будет продолжать съезжаться в города в поисках личных и профессиональных возможностей. Художников и музыкантов может привлечь дешовая аренда жилья, которая появится благодаря экономическим последствиям коронавируса", - считает эксперт.

В свою очередь, профессор экономики Гарвардского университета Эдвард Глиссер говорит о страшной ситуации на рынке труда. Он прогнозировал, что автоматизация городского бизнеса может поспособствовать воплощению утопических представлений об экономике роботов. Однако, по его мнению, способность приносить удовольствие, с улыбкой подавая кофе, по его мнению, могла бы стать спасением для многих людей, которые в процессе потеряют работу.

Читайте такжеNewsweek: Ошибка в лаборатории Китая могла стать причиной пандемии коронавируса

"Но если пандемия станет нормой, тогда человеческие контакты будут не так приятны, как страшны. И эти рабочие места тоже исчезнут", - считает эксперт. Почти столетие города на Западе были здоровыми. Люди забыли, как заразные инфекции влияли на доходы со времен, когда чума в Афинах убила Перикла. Безопасное столетие перенесло рабочие места с ферм на заводы, а затем в сферу услуг, в которой теперь задействованы 80% рабочей силы США.

Только в США 32 миллиона рабочих мест относятся к сфере розничной торговли и досуга. И они часто на передовой пандемий. Недавно опрос показал, что 70% малых ресторанов могут закрыться навсегда, если пандемия COVID-19 будет длиться четыре месяца или больше. Если пандемия станет новой нормой, тогда десятки миллионов городских рабочих мест в сфере услуг просто исчезнут.

"Единственный шанс предотвратить такой Армагеддон на рынке труда - это разумно инвестировать миллиарды долларов в медицинскую инфраструктуру, чтобы эта страшная вспышка болезни осталась единичным случаем", - считает Глиссер.

Основатель Института Игарапе и консалтинговой фирмы SecDev Group Роберт Магга замечает, что пандемия коронавируса ускоряет долгосрочные тенденции, влияя на города. В частности, речь идет о переносе в цифровой мир розничной торговли и переход на безналичную экономику. Люди еще более быстрыми темпами переходят на удаленную форму работы, виртуальное обеспечение услуг. Между тем улицы становятся пешеходными. Общественный транспорт будет бороться за то, чтобы сохранить мобильность людей без необходимости вводить ограничения через социальное дистанцирование. Автоматизированные автомобили и модели микромобильности могут стать решением.

Читайте такжеBloomberg: Как Китай пытается не допустит вторую волну коронавируса?

Тем временем, профессор городского планирования и директор программы урбанистических и региональных исследований Корнельского университета Томас Кампанелла ожидает, что пандемия коронавируса изменит городскую демографию.

Много любимых баров, ресторанов и кафе закроются навсегда. Но другие заменят их. Люди с подорванным иммунитетом и постарше будут избегать людных городских уголков. Из-за этого центр городов станет более младым.

Научный сотрудник Университета Чампана обращает внимание, что в начале 20 века пандемии привели к сокращению плотности населения в городах. Если в 1920 году на Манхеттене жили 2,5 миллиона человек, то в 1970-м - уже 1,5 миллиона. Похожие процессы произошли в центральных частях Лондона и Парижа. Чем больше людей переезжают на периферию, тем более безопасными и чистыми становятся города. По мнению ученого, подобная стратегия поможет нам и в будущем.