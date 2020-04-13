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В штате Нью-Йорк от коронавируса умерли более 10 тыс. человек

21:14, 13 апреля 2020
Мир
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REUTERS

Вчера, 12 апреля, зафиксировано 671 летальный случай, об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает CNN.

Куомо отметил, что ситуация уже "не такая плохая, как была раньше", и добавил, что количество госпитализированных продолжает уменьшаться, однако до сих пор около 2 тыс. человек ежедневно попадает в медицинские учреждения.

Он заявил, что не знает, когда можно будет начать нормализацию жизни, потому что неизвестно, когда закончится эпидемия COVID-19. "Я хочу, чтобы это завершилось завтра. Но это нереально", - отметил Куомо.

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По его убеждению, пандемия не закончится, пока не появится вакцина от COVID-19, на что может потребоваться от 12 до 18 месяцев.

Однако, по его словам, "худшее осталось позади", и теперь власти штата могут контролировать распространение коронавирусной инфекции. "Если вы изолируетесь, если вы предпринимаете предупредительные меры, ваша семья не будет инфицирована. Мы можем контролировать распространение", - подчеркнул Куомо.

Однако он призвал людей и в дальнейшем вести себя разумно.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным карты распространения коронавируса, обнародованном на сайте американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в США подтверждено 560 тыс. 891 случай инфицирования коронавирусом. В настоящее время госпитализированы 93 тыс. 631 человек. В этой стране умерли от коронавируса уже 22 тыс. 861 человек, всего в городе Нью-Йорк - 6 тыс. 898. Выздоровели более 42 тыс. человек.

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