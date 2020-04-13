В штате Нью-Йорк от коронавируса умерли более 10 тыс. человек

Всего в США зафиксировано 22 тыс. 861 летальный случай.

В американском штате Нью-Йорк от коронавирусной болезни умерли 10 тыс. 56 человек.

Вчера, 12 апреля, зафиксировано 671 летальный случай, об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает CNN.

Куомо отметил, что ситуация уже "не такая плохая, как была раньше", и добавил, что количество госпитализированных продолжает уменьшаться, однако до сих пор около 2 тыс. человек ежедневно попадает в медицинские учреждения.

Он заявил, что не знает, когда можно будет начать нормализацию жизни, потому что неизвестно, когда закончится эпидемия COVID-19. "Я хочу, чтобы это завершилось завтра. Но это нереально", - отметил Куомо.

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По его убеждению, пандемия не закончится, пока не появится вакцина от COVID-19, на что может потребоваться от 12 до 18 месяцев.

Однако, по его словам, "худшее осталось позади", и теперь власти штата могут контролировать распространение коронавирусной инфекции. "Если вы изолируетесь, если вы предпринимаете предупредительные меры, ваша семья не будет инфицирована. Мы можем контролировать распространение", - подчеркнул Куомо.

Однако он призвал людей и в дальнейшем вести себя разумно.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным карты распространения коронавируса, обнародованном на сайте американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в США подтверждено 560 тыс. 891 случай инфицирования коронавирусом. В настоящее время госпитализированы 93 тыс. 631 человек. В этой стране умерли от коронавируса уже 22 тыс. 861 человек, всего в городе Нью-Йорк - 6 тыс. 898. Выздоровели более 42 тыс. человек.