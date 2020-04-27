Часть ограничений в Италии будет действовать до изобретения вакцины от коронавируса – премьер-министр

Через несколько дней в Италии откроют парки и позволят церемонии с участием не более 15 человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обнародовал план постепенного смягчения введенного из-за COVID-19 карантина, но отметил, что часть запретов останется в силе до момента изобретения вакцины от новой коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы ожидаем очень сложного вызова. Мы будем жить с вирусом, и нам придется принимать все возможные меры предосторожности», - сказал Конте, выкладывая дорожную карту восстановления активной жизни в стране, замороженной с начала марта.

С 4 мая в Италии будет снова разрешена работа строительных компаний, производителей и некоторых оптовиков. Откроются для прогулок парки. Будут разрешены семейные посещения и траурные церемонии с участием не более 15 человек, но при условии сохранения социальной дистанции.

С 18 мая ожидается открытие магазинов розничной торговли, музеев и библиотек, а с июня - ресторанов, баров, салонов красоты и парикмахерских. Школы останутся закрытыми до начала следующего учебного года в сентябре.

Италия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран мира. По данным Университета имени Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 197 тыс. случаев заболевания COVID-19. От болезни умерли более 26 тыс. человек. Жесткий карантин в Италии был введен с 10 марта.

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