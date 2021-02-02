В Великобритании умер ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур, которому было 100 лет.
Весной он помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи благотворительного марафона на ходунках по собственному садику, пишет BBC.
"Мы с глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура. Мы счастливы, что могли быть с ним в последние часы его жизни, мы провели много часов в разговорах, вспоминая наше детство и нашу прекрасную маму. Мы вместе смеялись и вместе плакали. Последний год жизни нашего отца был поистине замечательным, он буквально помолодел, он испытал такое, о чем не мог и мечтать. И хотя его слава была недолгой, он был прекрасным отцом и дедом и навсегда останется в наших сердцах", - говорится в совместном заявлении его дочерей.
Сэр Том в воскресенье попал в больницу в английском городе Бедфорд с диагнозом воспаление легких. Неделю назад у него был диагностирован COVID-19.
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Ветеран Том Мур: что известно
- Отставной капитан 99-летний Том Мур ходил по 25-метровом двору своей семьи в Бедфордшире и сначала поставил себе цель 100 кругов. Он поклялся продолжать до тех пор, пока будут поступать пожертвования. Задача пройти 100 кругов состояла в том, чтобы отметить его предстоящее 100-летие 30 апреля.
- 30 апреля 2020 года Том Мур отпраздновал столетний юбилей, успев к этому моменту уже стать героем Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом.
- Деньги, собранные для благотворительных организаций NHS, он планировал отдать на оплату медицинских пакетов для персонала, электронных устройств для пациентов, чтобы поддерживать связь с членами семьи, и групп поддержки для тех, кто выздоравливает от коронавируса.
- Том Мур собрал наибольшую сумму средств, которую удавалось собрать человеку через платформу JustGiving.
- В Британии более 500 тыс. человек подписали петицию с призывом дать рыцарское звание отставному капитану Муру, который собрал более 18 млн фунтов стерлингов для Национальной службы здоровья.
- Позже 99-летний ветеран, который собирал деньги для британских медиков, записал с ними кавер и обогнал The Weeknd в чарте.
- В июле 2020 года Мур получил титул от королевы Елизаветы Второй. Торжественную церемонию провели в Виндзорском дворце.
- Также он получил почетную награду от футбольной легенды Дэвида Бекхэма.
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