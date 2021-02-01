100-летнего британского ветерана Тома Мура, который собрал более 18 млн фунтов стерлингов для Национальной службы здоровья, госпитализировали с коронавирусом.
Читайте также"Надоело уничтожение предприятий": в Венгрии протестуют против карантинаОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
О том, что Том заболел коронавирусом, сообщила его дочь.
По ее словам, последние несколько недель ветеран лечился дома от пневмонии, а потом ему резко стало хуже. В реанимацию его пока не переводили.
"Вы вдохновили всю нацию и мы все желаем вам полного выздоровления", - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ветеран Том Мур: что известно
- Отставной капитан 99-летний Том Мур ходил по 25-метровом двору своей семьи в Бедфордшире и сначала поставил себе цель 100 кругов. Он поклялся продолжать до тех пор, пока будут поступать пожертвования. Задача пройти 100 кругов состояла в том, чтобы отметить его предстоящее 100-летие 30 апреля.
- Деньги, собранные для благотворительных организаций NHS, он планировал отдать на оплату медицинских пакетов для персонала, электронных устройств для пациентов, чтобы поддерживать связь с членами семьи, и групп поддержки для тех, кто выздоравливает от коронавируса.
- Том Мур собрал наибольшую сумму средств, которую удавалось собрать человеку через платформу JustGiving.
- В Британии более 500 тыс. человек подписали петицию с призывом дать рыцарское звание отставному капитану Муру, который собрал более 18 млн фунтов стерлингов для Национальной службы здоровья.
- Позже 99-летний ветеран, который собирал деньги для британских медиков, записал с ними кавер и обогнал The Weeknd в чарте.
- В июле 2020 года Мур получил титул от королевы Елизаветы Второй. Торжественную церемонию провели в Виндзорском дворце.
- Также он получил почетную награду от футбольной легенды Дэвида Бекхэма.
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