Белорусских активистов задержали за танец с гробом в Минске (видео)
В Беларуси активистов движения «Молодежный блок» задержали после акции с гробом во время репетиции парада победы в Минске 8 мая. Таким образом они протестовали против проведения парада во время пандемии.
Читайте такжеНесмотря на коронавирус: в Минске провели парад ко Дню победы (фоторепортаж, видео)
Как сообщает правозащитный центр «Весна», задержаны были активисты Михаил Воронцов, Лиза Прокопчик, Даниил Лаврецкий и Вероника Янович.
Также сообщается, что были задержаны Владислав Клаукин, Павел Саврицкий, Луис Азарович. Всех их отпустили.
Лиза Прокопчик находится в Центре изоляции правонарушителей. В понедельник ее будут судить в суде Первомайского района Минска.
Видео акции доступно в соцсетях. На нем активисты танцуют с гробом на плечах, подобно носильщикам гробов- героев мема Coffin Dance.
Накануне в Минске несмотря на эпидемию коронавируса состоялся массовый парад победы. В нем приняли более 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники.
По данным американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в Беларуси коронавирус подтвержден у 21 тыс. 101 человека, умер 121.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире