Белорусских активистов задержали за танец с гробом в Минске (видео)

Активисты танцевали с гробом на плечах, подобно героям мема Coffin Dance.

В Беларуси активистов движения «Молодежный блок» задержали после акции с гробом во время репетиции парада победы в Минске 8 мая. Таким образом они протестовали против проведения парада во время пандемии.

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Как сообщает правозащитный центр «Весна», задержаны были активисты Михаил Воронцов, Лиза Прокопчик, Даниил Лаврецкий и Вероника Янович.

Также сообщается, что были задержаны Владислав Клаукин, Павел Саврицкий, Луис Азарович. Всех их отпустили.

Лиза Прокопчик находится в Центре изоляции правонарушителей. В понедельник ее будут судить в суде Первомайского района Минска.

Видео акции доступно в соцсетях. На нем активисты танцуют с гробом на плечах, подобно носильщикам гробов- героев мема Coffin Dance.

Накануне в Минске несмотря на эпидемию коронавируса состоялся массовый парад победы. В нем приняли более 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники.

По данным американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в Беларуси коронавирус подтвержден у 21 тыс. 101 человека, умер 121.

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