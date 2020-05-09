Лукашенко о параде во время пандемии: не торопитесь осуждать нас - наследников Победы
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не осуждать его страну за проведение парада ко Дню победы во Второй мировой войне во время пандемии коронавируса.
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Об этом он сказал в своем выступлении на военном параде, текст выступления размещен на сайте президента Беларуси.
"Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю Великого Подвига победителей, для нас недопустима. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас - наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что хоть и "в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма".
Как сообщает агентство БелТА, сегодня в Минске в параде участвовало более 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Над городом пролетели более 40 самолетов и вертолетов.
По данным американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в Беларуси коронавирус подтвержден у 21 тыс. 101 человека, умер 121.
Как сообщал УНИАН, 3 мая Лукашенко заявил, что парад на 9 мая не будет отменен, несмотря на распространение коронавируса.
5 мая он пригласил на парад 9 мая в Минске лидеров других государств. Он призвал приехать лидеров стран "хотя бы из бывшего Советского Союза".