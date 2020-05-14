Коронавирусный прецедент в Африке - одна из стран "выперла" экспертов ВОЗ, чтобы провести выборы

Конкретная причина их высылки в письме дипломатов не называется.

Власти африканской страны Бурунди решили выслать из страны главного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Казади Муломбо и трех других экспертов.

Они учили справляться с коронавирусом, сообщает The East African.

В письме МИД Бурунди вся команда ВОЗ объявлена персонами нон грата. При этом конкретная причина их высылки в письме дипломатов не называется.

Известно, что по мнению местных властей, организация недопустимо вмешивалась в борьбу с эпидемией.

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Эксперты ВОЗ в Бурунди опасались резкого всплеска числа заражений коронавирусом. 27 апреля там началась избирательная кампания. Выборы президента и Национальной ассамблеи там проведут 20 мая, независимо от ситуации с пандемией.

Всего в Бурунди зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом, семь человек вылечились, один умер.

Как сообщал ранее УНИАН, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса.

По информации ВОЗ, на континенте недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией. Так, одной из первых от коронавируса в Африке умерла журналистка из Зимбабве. Местные власти тогда заявили, что у них не было аппарата ИВЛ, чтобы лечить ее.

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