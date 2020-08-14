Politico: В Германии назвали вакцину России против коронавируса опасной

Немецкий министр здравоохранения указал на то, что Москва не была достаточно прозрачной в вопросе своего препарата.

Россия недавно заявила об одобрении первой в мире вакцины от коронавируса. Но министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предупредил, что российский препарат может быть вредным. Потому что он не прошел необходимых масштабных клинических испытаний.

"Проблема в том, что мы мало знаем о ней, потому что российские власти не очень прозрачны. (...) Мы знаем, что там не было никаких клинических испытаний с привлечением тысяч добровольцев. И очень опасно и слишком рано начинать вакцинацию миллионов, если не миллиардов людей", - цитирует слова Шпана Politico.

Президент России Владимир Путин объявил на этой неделе, разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи вакцина была одобрена для использования в его стране. По мнению Шпана, Москва поставила скорость выше безопасности.

"В конце концов, здесь речь идет не о том, чтобы быть первым, а о разработке эффективной, проверенной, а значит и безопасной вакцины", - пояснил немецкий министр.

В среду министр здравоохранения Франции Оливье Веран тоже осторожно отреагировал на амбициозное заявление Путина.

"Мне не надо доверять этой российской вакцине", - сказал он, добавив, что Франция участвует в европейских усилиях по разработке вакцин, в которые вовлечены также лучшие лаборатории.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко отверг обвинения в том, что ванкцина не проверена должным образом.

"Эта вакцина - это основа, она хорошо изучена и исследована. Были проведены доклинические тесты, клинические тесты, после чего она была зарегистрирована. Она прошла самый безопасный маршрут. (...) Иностранные коллеги, которые, очевидно, испытывают определенную конкуренцию, пытаются выразить определенные точки зрения, которые, по нашему мнению, абсолютно беспочвенны", - сказал российский чиновник.

Читайте такжеNew York Times: Россия сама не знает, работает ли ее вакцина от коронавируса Мурашко пообещал, что первые прививки будут проведены в течение ближайших двух недель. В Министерстве здравоохранения России сообщили Politico, что вакцина пройдет третий этап клинических испытаний. Впрочем, в ведомстве не сказали, когда это будет сделано и повлияет ли это на планы по использованию вакцины.

Третий этап испытаний - финальный и включает широкомасштабное исследование с привлечением тысяч добровольцев. Обычно медицинский препарат должен успешно пройти через этот этап, прежде чем его зарегистрируют.

Что известно о российской вакцине?

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Перевод: Лесь Дымань