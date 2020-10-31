За последние сутки в Польше в связи с коронавирусом умерли 280 человек.

Польша в субботу заявила о 21 897 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом - новый максимум от начала эпидемии.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

"За последние 24 часа в связи с COVID-19 умерли 280 человек, второй самый высокий показатель. Сейчас больше людей умерли только 29 октября, когда было зарегистрировано более 300 смертей", - говорится в сообщении.

Из-за коронавируса в больницах находится 16 144 человека, у которых подтверждено заражение.

На карантине находятся 504 706 человек, а санитарно-эпидемиологический надзор охватывает 48 928 человек.

Всего с начала пандемии в Польше коронавирус подтвержден у более 362 тысяч человек, 5 631 человек умер.

Напомним, из-за вспышки инфекций премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о закрытии всех кладбищ на три дня.

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Автор: УНИАН