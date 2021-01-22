Власти Албании объявили персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева за злостное нарушение коронавирусных ограничений.
Ему предписано покинуть страну в течение 72 часов, сообщает DW со ссылкой на министерство иностранных дел Албании.
"Длительные нарушения правил безопасности во время пандемии уже больше нельзя оправдывать и терпеть. (...) Мы надеемся, что такое решение будет правильным образом воспринято российской стороной как необходимая мера по защите здоровья и безопасности", - говорится в заявлении ведомства.
По данным албанских властей, информация о нарушении Кривошеевым коронавирусных ограничений поступала с 20 апреля.
В МИД Албании не уточнили, как именно дипломат нарушил действующие в стране меры для сдерживания распространения коронавируса. При этом албанские власти заверили Россию в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению межгосударственных отношений.
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В свою очередь, посольство России в Тиране подтвердило получение ноты. Обвинения в адрес Кривошеева там считают необоснованными. В российском МИДе пообещали ответить на высылку дипломата по принципу взаимности.
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