Варшава собирается закупить 800 упомянутых ракет.

Польша продолжает расширять свой арсенал. Государство закупит 800 управляемых противотанковых ракет Hellfire. Конгресс США уже одобрил продажу.

Такой информацией на своем официальном аккаунте в Twitter поделился министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он написал: "Конгресс США одобрил покупку Польшей 800 ракет Hellfire для оснащения польских вертолетов поддержки AW149 и, в конечном итоге, Apache. Мы вступаем в переговоры о цене".

Напомним, AGM-114 Hellfire — это противотанковая ракета класса "воздух-земля" американского производства. Она имеет полуактивное лазерное и активное радиолокационное наведение. Такие ракеты в основном устанавливаются на вертолеты огневой поддержки и используются для уничтожения вражеской техники. Максимальная дальность поражения Hellfire — 10 километров.

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Украина получила упомянутые ракеты от Норвегии в начале сентября. Инструкторы из скандинавского государства также обучили бойцов ВСУ использовать Hellfire.

Польша усиливает свою армию

США готовы за символический доллар продать Польше 24 самолета F-22 Raptor, которые были досрочно сняты с использования. Это будет компенсация за передачу МиГ-29 Украине.

Британия тоже готова возместить Польше отправку истребителей для ВСУ. Ранее Лондон поставлял Варшаве танки взамен переданных Т-72 Киеву.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в конце марта заявил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса государства увеличат производство боеприпасов как для украинской, так и польской армий.

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