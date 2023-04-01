Активизацию движения связывают с тем, что многие граждане возвращаются в Украину перед Пасхой.

Пограничники предупреждают об увеличении очередей в пунктах пропуска на польско-украинской границе.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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"На западных границах Украины, в частности украинско-польской, отмечается увеличение количества лиц, следующих в Украину. Данная активизация движения связана с тем, что многие наши соотечественники следуют в Украину накануне Пасхальных праздников", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, это местами приводит к увеличению времени ожидания на пересечение границы.

Так, в основных пунктах пропуска на границе с Польшей, таких как "Шегини" и "Краковец", зафиксировано накопление пассажирского транспорта на въезд в Украину.

"С учетом этого пограничники увеличили количество персонала для оформления путников, а также систематически взаимодействуют с зарубежными коллегами с целью реагирования на изменения ситуации. Также рекомендуем выбирать менее загруженные на въезд в Украину пункты пропуска "Угринов", "Рава-Русская", "Смильница", - призвали в ГПСУ.

Ситуация на границах Украины: что известно из актуального

Фейковый пограничников пытался зарабатывать на переправе уклонистов за пределы Украины. Свои услуги он оценил в шесть тысяч долларов за двух человек.

Тячевский районный суд Закарпатской области признал виновным мужчину, который убил пограничника на Закарпатье. Ему был вынесен приговор в виде 15 лет лишения свободы.

Пограничники задержали священника пророссийской церкви. Он поддерживал оккупантов.

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