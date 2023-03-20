В Британии решение Польши помочь Украине назвали "великим моментом".

Великобритания готова передать Польши истребители, чтобы заполнить пробелы в противовоздушной обороне, которые возникли после того, как Варшава отправила часть своих боевых самолетов МиГ-29 В Украину.

Об этом заявил заместитель министра обороны Британии Джеймс Гиппи, сообщает TVN24, Он назвал решение Польши "большим моментом".

По мнению Гиппи, это лучшее решение для украинцев, ведь "им нужны самолеты, которые они уже знают".

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"Мы очень положительно отнесемся к просьбе Польши заполнить пробелы. Мы сделали это, когда Варшава впервые поставила танки Т-72 в Украину, и мы отправили танки Challenger 2 в Польшу. То же самое касается и истребителей", - пояснил чиновник.

По его словам, Великобритания пока не получала соответствующего запроса от Варшавы.

Истребители для Украины

Как сообщал УНИАН, 8 марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу истребителей советского типа МиГ-29 Украине.

Уже 9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил, что его страна готова присоединиться к инициативе.

16 марта Польша объявила о передачу Украине первых четырех самолетов МиГ-29. Всего планируют передать 10 истребителей. На следующий день Словакия анонсировала передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

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