Китай и Индия увеличили ядерные арсеналы - SIPRI

При этом SIPRI отмечает, что уровень прозрачности сведений о ядерном арсенале очень сильно различается по странам.

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) выпустил очередной ежегодный доклад, о ситуации с ядерным оружием в мире.

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В докладе отмечается, что в 2019 году количество ядерных боеголовок сократилось с 13 865 до 13 400, передает kommersant. Это произошло во многом благодаря России и США, которым в совокупности принадлежит около 90% мирового ядерного оружия (6375 и 5800 боеголовок соответственно) и которые продолжают выводить из эксплуатации устаревшие боеголовки. При этом за 2019 год такие страны, как Китай и Индия, увеличили свой ядерный арсенал, с 290 до 320 и со 130–140 до 150 соответственно.

При этом SIPRI отмечает, что уровень прозрачности сведений о ядерном арсенале очень сильно различается по странам. Представитель института Ханс Кристенсен сообщил, что «США раскрывали всю основную информацию о своих запасах ядерного оружия, однако в 2019 году администрация США прекратила публиковать данные о размерах запасов. Россия публично не раскрывает информацию о классификации своих запасов по новому договору СНВ, но делится этой информацией с США».

Кроме того, «правительства Индии и Пакистана делают заявления о некоторых испытаниях своих ракет, но предоставляют мало информации о статусе или размере своих арсеналов. Северная Корея признала разработку ядерного оружия и проведение ракетных испытаний, но не предоставляет информацию о возможностях своего ядерного оружия. Израиль уже давно не комментирует информацию о своем ядерном арсенале».

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