ЕС и Австро-Венгерская империя, несмотря на все различия, имеют схожую задачу: защищать страны-участницы от агрессии больших сил в мире.

Венгерскому художнику Беле Зомбори-Молдовану было 29 лет, когда его жизнь изменилась навсегда. В 1914 году началась война, как раз когда он отдыхал на побережье Адриатического моря вместе с друзьями. Всего за неделю беззаботный, нежный художник из богатой семьи уже был в военной форме и направлялся на фронт Первой мировой войны.

В своей книге "Мир в огне" о первом годе на войне, которую в 2014-м опубликовал его правнук, художник признается, что понятия не имел, что ждет его.

"Никто из моей семьи после дедушки никогда не бывал на войне. Пока мы с этим не столкнулись, все считали войну абсурдом. А теперь это была реальность. Если это хоть кого-то утешит, у врага, скорее всего, такие же проблемы", - цитирует книгу венгра журналистка и писательница Каролин де Грютер на страницах EUObserver.

Читайте такжеWashington Post: Все попытки Запада "перезагрузить" отношения с Россией проваливаются, почему?В Европе, которая жила мирной жизнью последние 70 лет, эти слова заставляют проводить параллели. Никто не говорит, что уже этом году на континенте вспыхнет война. 1914-й - точно не 2021-й. Но тектонические плиты в мире сдвинулись с места. Вооруженные конфликты везде: стоит посмотреть только на Украину, Сирию, Ливию, Нагорный Карабах.

В 1914 году, во времена Зомбори-Молдована, были популярными разговоры о неизбежности краха многонациональной империи Габсбургов. И ровно так же сейчас продолжаются разговоры о распаде Евросоюза. За последнее десятилетие объединенная Европа пережила несколько кризисов. И каждый из них называли "экзистенциальной" угрозой для ЕС. Может ли очередной кризис стать роковым для организации? Распадется ли она, как империя Габсбургов? И прежде чем делать какие-либо выводы, стоит вспомнить, как именно Австро-Венгерская империя перестала существовать в 1918 году.

Автор вспоминает свою жизнь в Вене в 2013-2017 годах. К ее удивлению, даже сегодня в столице Австрии чувствуется дух эпохи Габсбургов: в политике, литературе, архитектуре и взглядах на мир.

"То, что я узнала в свои венские годы, постепенно изменило взгляды на Евросоюз. Самым шокирующим открытием стало то, что дебаты о Европе сегодня часто обрамлены нереалистичными ожиданиями. Федералистов ЕС всегда разочаровывает, потому что у него нет власти действовать. Националисты считают ЕС слишком могущественным, это их разочаровывает. Европейцы настолько заняты обсуждением этих конфликтных абстракций, что они часто забывают о реальности", - говорится в статье.

Читайте такжеThe Economist: ЕС придется снять "розовые очки" и увидеть реальную РоссиюКак работает ЕС? Может ли случиться так, что именно в современной его форме наполовину заполненного дома, который одновременно могуч и не достаточно эффективен - это все, что европейцы получат? В отличие от ЕС, империя Габсбургов была государством с армией и внешней политикой. Однако, между ними все же много схожих черт.

Империя давала "крышу над головой" нескольким нациям, которые завидовали друг другу и редко соглашались между собой. Правление Габсбургов дало безопасность всем, сдерживая большие государства и защищая меньшие. Они отчаянно искали компромиссы, как и европейские лидеры сегодня, когда встречаются в Брюсселе. Как и ЕС, Австро-Венгерская империя находилась в постоянном процессе переговоров сама с собой, непрерывно реформируя и меняя договоренности между странами-участницами. Это происходило по требованию народных масс либо из-за внешних событий, либо потому что реформа одной сложной системы обязательно требовала изменений в других.

Империя была одержима собой, как и ЕС сегодня. Она постоянно искала признаки угроз для ее существования. Империя имела единый рынок и общую для всех валюту. Как и ЕС, она была окружена большими, агрессивными соперниками. Чувствуя военные угрозы, империя старалась поддерживать так называемые серые зоны на внешних границах и договариваться о союзах с могущественными соседями.

Австро-Венгерская империя овладела искусством избежания конфликтов ради того, чтобы выиграть время. Понятие "fortwursteln" было основой политики Габсбургов. Звучит знакомо? Последняя параллель между ЕС и Австро-Венгерской империей - они постоянно чувствуют незащищенность и страдают от заниженной самооценки.

Интеллектуальная элита империи была критической и часто циничной. Наверное, именно поэтому работы Йозефа Рота, Карла Крауса и Стефана Цвейга кажутся достаточно современными в 21-м веке. Европейцы часто критикуют ЕС за то, что он слабый, раздробленный и медленный. Многочисленные кризисы нанесли удар Европе на протяжении последних лет. А в Брюсселе проводились саммиты под лозунгом: "Пан или пропал". Однако, ЕС все это смог выдержать.

"Пожив какое-то время в Брюсселе перед переездом в Вену, я писала о нескольких кризисах. Я хорошо помню панику и всю драму. Но также помню и кое-что другое: каждый раз, когда европейские лидеры смотрели в пропасть, они отступали и договаривались о компромиссе. Они точно хотели, чтобы ЕС выжил", - пишет автор.

Читайте такжеThe Guardian: ЕС не станет жестче вести себя с Россией даже после наглого униженияС этой точки зрения, кризис еврозоны, миграционный кризис и Brexit изменили Евросоюз. Национальные лидеры поняли, что не смогут пережить международные штормы самостоятельно. Они начали замечать, что в мире, охваченном жестоким соперничеством, Евросоюз несмотря на все свои ошибки и недостатки на самом деле защищает их суверенитет. Как сказал премьер-министр Италии Марио Драги: "У одиночества нет суверенитета".

"Живя рядом с дворцом Шенбрунн в Вене, беседуя с членами семьи Габсбургов, я осознала, что Империя выполняла схожие функции. Никто не считал объединение идеальным. Но каждая нация получала более чем достаточно от него, чтобы оправдать свой вклад. В результате, империя просуществовала 600 лет", - замечает автор.

Окруженная большими и иногда враждебными силами, Австро-Венгерская империя дала меньшим народам "крышу над головой", обеспечила мир, защиту и благосостояние. Такова была сделка. Не больше и не меньше. Империя распалась не только из-за национализма, но и из-за Первой мировой войны. После 1914 года большинство ресурсов были направлены на фронт. Постепенно государство прекратило заботиться о своем народе. Многие потеряли работу и имущество. Между тем, количество смертей увеличивалось. Интересно, что лишь в этот момент многие люди начали обращать внимание на политиков-националистов, чьим "решениям" ранее они не доверяли.

Читайте такжеPolitico: Европа не готова жить без МеркельВ первый год войны Бела Зомбори-Молдован, молодой венгерский художник, был ранен и вернулся домой. Он так и не смог восстановить нормальную жизнь. Война обострялась. Кое-что было безнадежно сломано - мир, образ жизни, который никогда не вернется.

Общество было очаровано лозунгами и громкими словами: "обновление", "новое видение", "демократия". Между тем, целый вихрь разных "-измов" становился все более запутанным. Возможно, сказал тогда художник, "некоторые революционные преобразования уже происходят. Возможно все это-лишь стебельки на ветру". Наша ситуация сегодня, опять же, иная.

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Перевод: Лесь Дымань