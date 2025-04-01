Стороны планируют обсудить следующий этап укрепления безопасности Украины.

Военное руководство Украины, Великобритании и Франции проведут встречу в ближайшие дни. Об этом рассказал пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает Reuters.

Стороны планируют обсудить следующий этап укрепления безопасности Украины. Уточняется, что предстоящая встреча была согласована во время телефонных переговоров между Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Лидеры проанализировали свой визит в Париж на прошлой неделе и согласились, что существует реальный импульс для поддержки безопасности Украины в долгосрочной перспективе", - сообщил пресс-секретарь Стармера.

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В то же время президент Украины выразил благодарность Великобритании за давление с ее стороны на Россию.

"Готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов. Ценим позицию Британии относительно давления на Россию. Давление нужно достаточно сильное, чтобы не давать россиянам расширять эту войну. Тем более сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня: постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это надо прекращать и принуждать Россию к миру", - говорил Зеленский.

Коалиция желающих - последние новости

Как писал УНАН, 27 марта в Париже начался саммит "коалиции желающих". В мероприятии участвовали президенты Украины, Франции, Литвы, Финляндии, Кипра, и.о. президента Румынии, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов представлены Австрия, Австралия и Канада.

Участники встречи обсуждали продолжение устойчивой поддержки Украины, а также усиление ВСУ и оборонно-промышленного комплекса страны.

В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила с предложением по "коалиции желающих". Она призвала пригласить на следующую встречу представителей США.

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