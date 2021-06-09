В Шанхае власти провели раздачу 350 тысяч так называемых "красных пакетов".

Китай активно тестирует свой цифровую валюту, для чего раздает гражданам небольшие суммы денег. На сегодня населению раздали цифровых юаней в общей сумме на 39 миллионов долларов.

Как сообщает The Block, в Шанхае, одном из главных финансовых центров страны, власти в порядке лотереи провели раздачу 350 тысяч так называемых «красных пакетов». Каждый содержит 55 цифровых юаней (около 9 долларов США). Таким образом в городе раздали валюты на 3 миллиона долларов.

Отмечается, что с февраля власти более чем вдвое увеличили объем средств, переданный населению в рамках тестов цифрового юаня.

На сегодня в шести городах Китая (Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и Чанша) раздали цифровой валюты на 39 миллионов долларов. Тест в Шанхае пока является самым масштабным.

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Цифровой юань Китая – что о нем известно

Китай начал исследование и разработку своей цифровой валюты в 2014 году, она основана на блокчейн-технологиях.

Народный банк Китая еще в 2019 году запустил использование электронного юаня в крупных городах страны. Граждане с помощью приложений, скачанных на смартфоны, могут использовать эти цифровые счета для оплаты товаров и услуг. Китайский регулятор признал эксперимент успешным.

Как ранее отмечалось в материале УНИАН, Институт исследования цифровых валют Народного банка Китая и международная система передачи информации и осуществления платежей SWIFT не так давно создали совместное предприятие (СП), которое занимается изучением возможности внедрения цифрового юаня в систему проведения трансграничных платежей.

Тем временем власти США опасаются, что с помощью цифрового юаня Китай попытается лишить доллар роли основной резервной валюты в мире.

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Автор: Дмитрий Захаров