Пекин выберет 50 тыс. человек, которые получат 200 юаней (около $30) в цифровой валюте.

Власти Пекина раздадут гражданам около $1,5 млн в рамках эксперимента по использованию цифровой валюты Центробанка страны.

Читайте такжеБолее $44 тысяч за монету: биткоин обновил исторический максимумОб этом сообщается на сайте муниципального правительства. Ранее в городах Шэньчжэнь и Сучжоу проводились аналогичные эксперименты.

Пекин выберет 50 тыс. человек, которые получат 200 юаней (около $30) в цифровой валюте. Они смогут потратить деньги в указанных властями оффлайн и онлайн магазинах с 10 по 17 февраля. Ваучеры будут выдавать только китайским гражданам или людям из Гонконга, Макао и Тайваня, имеющим вид на жительство, передает kommersant.

Народный банк Китая разрабатывает цифровую валюту, которая, как ожидается, будет работать аналогично транзакциям через существующие платежные приложения. Валюта будет контролироваться властями.

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Автор: УНИАН