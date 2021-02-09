Власти Пекина раздадут гражданам около $1,5 млн в рамках эксперимента по использованию цифровой валюты Центробанка страны.
Читайте такжеБолее $44 тысяч за монету: биткоин обновил исторический максимумОб этом сообщается на сайте муниципального правительства. Ранее в городах Шэньчжэнь и Сучжоу проводились аналогичные эксперименты.
Пекин выберет 50 тыс. человек, которые получат 200 юаней (около $30) в цифровой валюте. Они смогут потратить деньги в указанных властями оффлайн и онлайн магазинах с 10 по 17 февраля. Ваучеры будут выдавать только китайским гражданам или людям из Гонконга, Макао и Тайваня, имеющим вид на жительство, передает kommersant.
Народный банк Китая разрабатывает цифровую валюту, которая, как ожидается, будет работать аналогично транзакциям через существующие платежные приложения. Валюта будет контролироваться властями.
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