Отношения между китайским куратором и его бельгийским агентом задокументированы в текстовых сообщениях с 2019 по конец 2022 года.

Китайские шпионы более трех лет использовали крайне правого бельгийского политика в качестве агента разведки по делу, которое показывает, как Пекин проводил операции влияния, пытаясь сформировать политику в свою пользу.

Дэниел Ву, офицер шпионского агентства Министерства государственной безопасности Китая, подтолкнул Фрэнка Крейлмана, бывшего бельгийского сенатора, повлиять на дискуссии в Европе по самым разным вопросам.

Когда канцлер Германии Олаф Шольц собирался посетить Китай в конце 2022 года, Ву попросил Крейельмана убедить двух правых членов Европейского парламента публично заявить, что США и Великобритания подрывают энергетическую безопасность Европы.

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"Наша цель - разделить американо-европейские отношения", - написал Ву в текстовом сообщении Крейелману.

Отношения между китайским куратором и его бельгийским агентом задокументированы в текстовых сообщениях с 2019 по конец 2022 года, которые были получены от источника в западных службах безопасности в ходе совместного расследования Financial Times, Der Spiegel и Le Monde.

Крейелман не ответил на попытки связаться с ним по тексту, телефону и электронной почте.

Эти разговоры в деталях раскрывают, как китайская разведка пытается манипулировать политическими дискуссиями по всему миру в пользу Пекина - обеспокоенность, которую все чаще отмечают западные службы безопасности.

По словам представителей разведки четырех западных стран, Ву работает в Чжэцзянском отделении МСС. Западная разведка также выследила его действия в Польше и Румынии.

В одном из разговоров в 2021 году Ву сказал Крейлману, что ему было поручено "напасть на Адриана Зенца", исследователя, который помог раскрыть, как Китай задержал сотни тысяч представителей преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства в своем дальнезападном регионе Синьцзян.

Ву также попросил Крейлмана помочь сорвать конференцию по Тайваню, и пара обсудила оплату посреднику, чтобы он оказал влияние на католического кардинала и предостерег его от политизации Covid-19, поскольку Китай оказался под давлением из-за вируса, появившегося в Ухане.

Бывшие сотрудники американской разведки, имеющие опыт работы с МСС, которые были проинформированы об этих переписках, заявили, что сообщения имеют признаки классической операции политического влияния со стороны агентства.

Один разговор между Ву и Крейелманом ярко продемонстрировал эту стратегию. Китайский офицер сослался на прошлые попытки преследовать Мартина Сельмайра, бывшего генерального секретаря Европейской комиссии, который когда-то был одним из самых влиятельных чиновников в Брюсселе.

Нет никаких доказательств того, что Китай добился успеха в этой попытке. Зельмайр, в настоящее время возглавляющий представительство ЕС в Австрии, категорически отрицает какую-либо осведомленность о ситуации, добавляя, что в его обязанности не входит "разъяснение довольно сомнительных разговоров между людьми явно сомнительного характера".

Неясно, как и когда был завербован Крейелман. Его отношения с Ву, судя по всему, велись удаленно, за исключением поездки в Санью, морской курорт на острове Хайнань, в 2019 году для встречи со своим куратором в разведке.

Один источник в западной разведке сообщил, что подразделение MSS в Чжэцзяне, восточной провинции Китая, насчитывает около 5000 офицеров разведки и обычно встречается со своими активами в Санье.

Представитель правительства Бельгии заявил, что соответствующие органы осведомлены о деле Крейельмана, но не предоставил дальнейших комментариев.

Ву несколько раз обсуждал деньги во время обмена, в том числе суммы, которые он заплатил бы Крейлману или другим людям за их помощь. В какой-то момент Ву научил Крейелмана использовать приложение для перевода криптовалюты.

В 2019 году Ву попросил Крейелмана организовать публикацию статьи, направленной против демократических протестов в Гонконге. Крейелман сказал, что мог бы заплатить журналисту-фрилансеру, который возьмет не менее 2000 евро.

Журналист из Брюсселя Джеймс Уилсон заявил, что Крейлман обратился к нему с просьбой "работать над Китаем", но "вежливо отказался" и что написание статей за плату "противоречит моим принципам".

Китай и Евросоюз - детали

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Пекине призвали Китай не поставлять оружие в Российскую Федерацию, не помогать ей обходить санкции и взаимодействовать в отношении формулы мира, предложенной Украиной.

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