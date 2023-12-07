Будущее отношений между Евросоюзом и Китаем зависит от того, как Китай будет позиционировать себя в войне России против Украины.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Пекине призвали Китай не поставлять оружие в Российскую Федерацию, не помогать ей обходить санкции и взаимодействовать в отношении формулы мира, предложенной Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен и Мишель заявили в Пекине на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Китай.

Мишель подчеркнул, что Россия продолжает незаконное нападение на Украину, и в этих условиях Евросоюз поддерживает украинский народ, в том числе его будущее в ЕС.

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"Китай, по моему мнению, как постоянный член Совета Безопасности ООН, имеет особую ответственность, потому что эта российская война угрожает глобальной стабильности и мировой экономике", - сказал Мишель и добавил, что российская агрессия против Украины влияет на наиболее уязвимые слои населения во всем мире, в том числе из-за усиления нехватки продовольствия и резкого роста цен на сырьевые товары.

"Это не отвечает интересам Европы. Это не отвечает интересам Китая. Это не отвечает интересам мира. Именно поэтому, мы настойчиво призываем Китай конструктивно взаимодействовать по формуле мира Украины", - подчеркнул Мишель.

По его словам, Россия продолжает искать пути доступа к получению технологий с целью дальнейшего ведения войны.

"Мы снова настаиваем, что Китай не должен поставлять военные товары в Россию. Мы повторили, насколько это важно, чтобы Китай помог не допусти обход санкций со стороны России", - отметил Мишель.

В свою очередь, фон дер Ляйен отметила, что агрессивная война России - это вопиющее нарушение международного права и Устава ООН, которая создает серьезную угрозу европейской безопасности.

"Именно поэтому мы напомнили Китаю о необходимости использовать все влияние на Россию для прекращения этой агрессивной войны и взаимодействия по формуле мира Украины. Мы также сказали, что надо воздерживаться от поставок смертоносных средств в Россию и исключать любые попытки России по подрыву влияния санкций", - подчеркнула фон дер Ляйен.

При этом, Мишель добавил, что Евросоюз делает все, чтобы убедить все страны мира, в том числе Китай, не помогать России в обходе санкций, которые уже ранее были введены.

Также фон дер Ляйен добавила, что именно от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина зависит как определить собственную позицию, потому что отношения между Евросоюзом и Китаем будут зависеть от того, как Китай будет позиционировать себя в войне России против Украины.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия становится все более зависимой от Китая в разных аспектах из-за войны против Украины. Эта зависимость растет в экономическом и финансовом плане, а также из-за потребности получения Россией сырьевых ресурсов, в том числе для оборонной промышленности.

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