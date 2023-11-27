У России есть свои агенты в различных государственных структурах.

Кремль в последние два месяца активировал свою сеть скрытых шпионов в Украине. Понимая, что одержать победу над военными путем не может, Россия пытается сделать это с помощью внутренней дестабилизации.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью The Times. По его словам, РФ есть свои агенты в различных государственных структурах., включая СБУ. Им было приказано подорвать единство страны.

Данилов сказал, что российские шпионы стремились использовать "так называемую напряженность" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о которой давно ходят слухи в СМИ. В частности, Кремль хочет вбить клин между политическими и военными лидерами, распространяя "ложные нарративы". Также Россия пыталась разжигать антигосударственные настроения среди населения. Агенты Кремля преследуют женщин-родственников украинских военных и военнопленных, а также пытались организовать антивоенные митинги.

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"Идеальная ситуация для России и Путина — это возвращение Украины к состоянию неуправляемости и полной анархии, которое она пережила в 1917-1921 годах, когда война велась изнутри... Эти меры преследуют цель создать критически негативный общественный фон, посеять уныние и депрессию, увеличить количество тех, кто готов идти на компромисс, и уменьшить количество тех, кто уверен в победе, — что в конечном итоге приведет к государственному перевороту", - пояснил секретарь СНБО.

РФ активизировала работу своих шпионов на фоне скудных территориальных достижений на восточном фронте, поскольку Путин отчаянно стремился достичь какого-то ощутимого успеха до начала президентских выборов в марте. На вопрос, куда делись новоактивированные спящие агенты, Данилов ответил: "Мы совершили большую ошибку в 1991 году, когда не закрыли КГБ, а просто изменили его название на СБУ, а метастазы КГБ остались". Он напомнил, что при президентстве Виктора Януковича, СБУ была еще больше инфильтрирована оперативниками из ФСБ.

"Мы все здесь взрослые. К сожалению, мы признаем, что не смогли очистить все системы безопасности. Поэтому, конечно, там есть предатели. То, что продолжается суд над Олегом Кулиничем [экс-главой СБУ в Крыму] по обвинению в государственной измене, является ярким тому подтверждением", - добавил Данилов.

Война в Украине - шпионы РФ

Недавно реальный срок заключения получил участник агентурной сети ФСБ, которая действовала в Харьковской и Донецкой областях. Он использовал удостоверение журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать воздушные удары агрессора по регионам.

В сентябре киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области.

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