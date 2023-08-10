Среди них - спутник для предотвращения стихийных бедствий, спутник дистанционного зондирования с искусственным интеллектом и спутник для расширения навигации.

Китай в четверг запустил ракету-носитель CERES-1 Y7 с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, выведя семь спутников на запланированную орбиту.

Как сообщает Xinhua, коммерческая ракета стартовала с космодрома в 12:03 по пекинскому времени (7:03 по киевскому), с семью спутниками на борту.

Среди них – спутник Xiguang-1 01, оснащенный гиперспектральными, инфракрасными и панхроматическими камерами, который будет в основном использоваться для наблюдения за Землей, обслуживания природных ресурсов, сельского хозяйства, лесного хозяйства, и предотвращения стихийных бедствий.

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Также на борту ракеты находится спутник дистанционного зондирования с искусственным интеллектом под названием WonderJourney-1A и Starpool I-1B, предназначенный для дистанционного зондирования, связи между спутниками и спутник-земля, а также спутник для расширения навигации.

Запуск стал седьмым полетом с использованием ракет серии CERES-1.

Китай готовится к войне

В последнее время эксперты указывают на ряд признаков, свидетельствующие об активной подготовке Китая к войне за Тайвань.

В частности, китайская армия активно отрабатывает действия по нападению на Тайвань - проводятся маневры, которые являются неприкрытой репетицией морской блокады острова. В последние дни стали часты маневры китайской авиации.

Этой ситуацией не на шутку обеспокоена Япония, которая уже планирует активно готовиться к предстоящей войне за Тайвань и демонстрировать Китаю готовность защитить островное государство вместе с США.

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