Японцы готовятся принять участие в обороне Тайваня, который планирует захватить Пекин.

Среди политического истеблишмента Японии растет понимание, что страна должна активно готовиться к предстоящей войне за Тайвань и демонстрировать Китаю готовность защитить островное государство вместе с США. Об этом пишет британский колумнист Джонатан Саксти в своем блоге для издания Express.

Так, он обратил внимание на недавнее заявление бывшего премьер-министра Японии Таро Асо, который до сих пор остается влиятельным соруководителем правящей партии. Асо предупреждает, что Япония вместе с США и другими союзниками должны продемонстрировать четкую и безоговорочную решимость защитить Тайвань.

"Для Японии, которая руководствуется консенсусом, замечания бывшего премьер-министра по Тайваню свидетельствуют о растущей готовности политического истеблишмента Токио присоединиться к защите Тайваня, если это необходимо", – пишет обозреватель.

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Саксти отмечает, что современная Япония известна в частности своим пацифизмом, но растущее ощущение угрозы от Китая привело к радикальному развороту в мировоззрении японского политикума. Третья по размерам экономики в мире Япония решила резко нарастить свой оборонный бюджет и в последующие годы может выйти на третье место в мире еще и по этому показателю.

Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида откровенно заявил, что для Японии наступил "переломный момент в истории", а восстановление давно минувшей военной мощи он назвал "ответом на разнообразные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся".

"Подобно тому, как Китаю необходимо контролировать Тайвань, чтобы доминировать на собственном заднем дворе, для Японии и США вопрос Тайваня также является вопросом чрезвычайной важности", – пишет Джонатан Саксти.

Он отмечает, что Тайвань является центральным элементом так называемой "первой островной цепи" - дружественных к США стран (в частности также Японии и Филиппин), которые являются условно первой линией обороны от китайской экспансии в Тихий океан.

В случае захвата Тайваня Китай сможет резко усилить свое присутствие в западной части Тихого океана, а также взять под свой контроль морские пути, от которых зависят союзники США, в частности Япония. Также это станет предпосылкой для вытеснения США из региона.

О подготовке Китая к захвату Тайваня в частности свидетельствует документальный фильм, который в последнее время показывают в Китае. В ленте говорится именно о вероятности вторжения на Тайвань и подчеркивается готовность китайских солдат умереть за дело.

"То, что такой документальный фильм транслировался для внутреннего потребления, свидетельствует о том, что Компартия Китая больше готовится к войне, чем пытается управлять ожиданиями, что она не наступит", – отмечает обозреватель.

Джонатан Саксти подчеркивает, что слова бывшего премьера Японии о необходимости защищать Тайвань являются "музыкой для ушей Вашингтона". Ведь именно участие Японии будет критически важным для способности Америки защитить Тайвань в случае блокады или прямого вторжения китайских войск.

Китай готовится к войне за Тайвань

Как ранее писал УНИАН, эксперты указывают на ряд признаков, свидетельствующие об активной подготовке Китая к войне за Тайвань. Помимо наращивания военных бюджетов Пекин сейчас активно работает над тем, чтобы сделать свою экономику как можно менее чувствительной к вероятным западным санкциям.

Кроме того китайская армия активно отрабатывает действия по нападению на Тайвань. В частности проводятся маневры, которые являются неприкрытой репетицией морской блокады острова. В последние дни стали часты маневры китайской авиации.

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