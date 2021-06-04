Мера является временной, однако неясно, как долго продлится ее действие.

Китай остановил на неопределенный срок все ультрамарафоны в стране после того, как 21 бегун погиб из-за плохих погодных условий во время соревнований в горах.

Об этом сообщает BBC.

Власти решили прекратить проведение спортивных мероприятий с высоким риском, в которых отсутствует четкий контроль, правила и стандарты безопасности.

В частности, к таким занятиям отнесли бег по пересеченной местности, треккинг в пустыне, полеты в вингсьютах и ультрамарафоны.

Читайте такжеЖителям Китая разрешат иметь троих детей (видео)Мера является временной, однако неясно, как долго продлится такая приостановка.

Гибель участников марафона в Китае

В конце мая из-за экстремальных погодных условий на северо-востоке Китая погиб 21 участник 100-километрового горного марафона. Непогода привела к переохлаждению марафонцев, часть из них пропала, а соревнования в итоге прекратили.

Местные власти организовали спасательную операцию, на поиски отправили более 700 людей. Из 172 участников марафона выжил 151 человек. Восьмерых из них отправили в больницу в стабильном состоянии. 21 марафонец погиб.

По словам спасателей, одной из самых больших угроз для участников марафона могли стать низкие температуры, так как у соревновавшихся не было теплой одежды.

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Перевод: Катерина Комолова