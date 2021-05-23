Из-за экстремальных погодных условий на северо-востоке Китая погиб 21 участник 100-километрового горного марафона, стартовавшего в субботу.
В местности внезапно начались ледяные дожди с градом и штормовой ветер, пишет Global Times.
Читайте такжеПо Львову прокатилась непогода: город засыпало градом (фото, видео)Непогода привела к переохлаждению марафонцев, часть из них пропала, а соревнования в итоге прекратили. Местные власти организовали спасательную операцию, на поиски отправили более 700 людей.
Из 172 участников марафона выжил 151 человек. Восьмерых из них отправили в больницу в стабильном состоянии. 21 марафонец погиб.
Спасательные работы осложнялись из-за местного ландшафта, дальнейшего снижения температуры ночью и плохого сигнала связи в горах.
По словам спасателей, именно низкие температуры были самой большой угрозой для участников соревнований, ведь те были без необходимой одежды.
Расследование инцидента еще будет продолжаться.
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