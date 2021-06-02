В результате ненастья погиб человек, еще более 15 - получили травмы.

Один человек погиб и 16 пострадали во время торнадо и града, обрушившихся на провинцию Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По данным муниципальных властей, экстремальные погодные условия продолжались около 30 минут, при этом пострадали четыре местных поселка.

Торнадо повредил или снес 148 домов и опустошил сельскохозяйственные угодья.

Было эвакуировано более 240 сельских жителей, а экономический ущерб оценивается в основном в 5,12 миллиона юаней (около 795400 долларов США).

Смертельное ненастье в Пакистане

Как сообщал Погода УНИАН, 10 человек погибли и трое пострадали в результате дождя с градом в пакистанском Пенджабе.

Во время грозы в районе Тарик Абад города Окара в Пенджабе обрушилась крыша, в результате чего восемь человек погибли и трое получили ранения. Среди погибших три женщины, четверо детей и мужчина.

В другом случае человек умер после того, как на него упала стена.

Еще один мужчина погиб после удара молнии.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская