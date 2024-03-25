О недовольных африканских странах сообщили во французской разведке.

Китай, который рекордно увеличил военный бюджет, постепенно вытесняет Россию с рынков вооружений в африканских странах, лежащих южнее пустыни Сахара. По состоянию на март 2024 года на китайское оружие приходится 19% от всех оборонных контрактов в этом регионе. Однако во Франции заявляют, что некоторые государства уже разочаровались китайским оружием, пишет Defence Express.

Отмечается, что такую тенденцию во Франции воспринимают так, что Китай и их также вытесняет из этих перспективных рынков. Были случаи, когда китайское вооружение выбирали даже те страны Африки, которые связаны двусторонними оборонными соглашениями с Францией.

В частности, Сегенал и Кот-д'Ивуар, которые имели тесные оборонные связи с Францией, в течение последних нескольких месяцев заказали у Китая поставку колесных бронемашин VN22B от Norinco.

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По словам журналистов, проблема носит уже системный характер, по ней недавно в нижней палате парламента Франции выступал глава военной разведки DRM генерал Жак Ланглад де Монгро.

Из доклада следует, что контракты Китая на поставку оружия для стран Субсахарского региона являются неотъемлемой составляющей геополитической экспансии Китая в Африканском регионе. Китайцы пытаются вести себя как "ответственное государство", но уже есть примеры, когда "некоторые страны разочаровались китайским оружием, потому что оно не соответствовало заявленным характеристикам".

Однако глава DRM не приводятся конкретные примеры, но он добавил, что Франции стоит поработать над лучшим маркетингом своего оружия, чтобы перехватить инициативу у китайских конкурентов.

Если говорить о конкретных примерах, то Defense Express сообщал, что Китай сделал САУ под копию российского "Краснополя" и продает ее на экспорт, в частности в Эфиопию.

Вооружение Китая

Командующий Стратегического командования США, генерал Энтони Коттон заявил, что за следующие 10 лет Россия и Китай могут догнать Штаты в количестве ядерного оружия.

Китай увеличивает свою военную мощь и стремится к 2027 году подготовиться к вторжению на Тайвань. ВС Китая увеличили свой арсенал более чем на 400 истребителей и 20 военных кораблей и удвоили количество ракет за последние три года. Кроме того, Пекин увеличил количество спутников на 50% и более чем вдвое усилил свой арсенал ядерных боеголовок.

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