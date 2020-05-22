Третий раз за год: Ким Чен Ын снова пропал

До этого северокорейский лидер исчез из медиапространства в апреле - на фоне пандемии коронавируса.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели, последний раз его видели 1 мая.

Об этом сообщили чиновники в Южной Корее, пишет Yonhap.

«Соответствующие органы внимательно следят за этим», - заявили в южнокорейском министерстве.

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Там напомнили, что в январе уже был период, когда Ким Чен Ын также не появлялся 21 день. После этого северокорейский лидер исчез из медиапространства в апреле - на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней. Фотографии были сделаны на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо.

До этого последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. Daily NK сообщала, что он проходит курс лечения после операции. Ряд СМИ после этого утверждали, что его состояние ухудшилось, а также сообщали о его смерти.