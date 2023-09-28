Ким призвал своих дипломатов "дальнейшим образом укреплять солидарность со странами, выступающими против стратегии гегемонии США и Запада".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к экспоненциальному увеличению производства ядерного оружия и к тому, чтобы его страна играла более важную роль в коалиции стран, противостоящих Соединенным Штатам в "новой холодной войне".

Ким сделал эти комментарии во время двухдневной сессии парламента страны, который утвердил конституцию, включив в нее свою политику расширения программы ядерного оружия страны, пишет The Washington Times.

Заседания Верховного народного собрания состоялись после того, как в этом месяце Ким отправился на Дальний Восток России, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и посетить военные и технологические объекты.

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Поездка вызвала обеспокоенность Запада по поводу возможного военного альянса, в рамках которого Северная Корея будет снабжать Путина крайне необходимыми боеприпасами для разжигания его войны с Украиной в обмен на экономическую помощь и передовые российские технологии для усиления ядерных и ракетных систем Северной Кореи.

В то время как Северная Корея постепенно выходит из карантина, связанного с пандемией, Ким активно укрепляет свои партнерские отношения с Москвой и Пекином, пытаясь вырваться из дипломатической изоляции и присоединиться к единому фронту против Вашингтона. Он описал мир как вступающий в "новую холодную войну" и что Северная Корея должна в ответ нарастить свой ядерный потенциал.

Сообщения ЦТАК о комментариях Кима появились на следующий день после того, как Северная Корея подтвердила освобождение рядового солдата армии США. Трэвис Кинг, которого сейчас отправляют обратно в Америку, через два месяца после того, как он пересек сильно укрепленную границу на Север.

Относительно быстрая высылка Кинга опровергла предположения о том, что Северная Корея может затянуть его содержание под стражей, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов, и, возможно, отражала незаинтересованность Северной Кореи в дипломатии с Вашингтоном.

ЦТАК сообщило, что члены ассамблеи единогласно одобрили новый пункт конституции, призванный "обеспечить право страны на существование и развитие, сдерживать войны и защищать региональный и глобальный мир путем быстрой разработки ядерного оружия на более высоком уровне".

"Политика Северной Кореи по наращиванию ядерных сил стала постоянной и стала основным законом государства, который никому не разрешено нарушать", - заявил Ким в своем выступлении на ассамблее. Он подчеркнул необходимость "продолжать работу по экспоненциальному наращиванию производства ядерного оружия и диверсификации средств ядерного удара", сообщило ЦТАК.

Ким указал на то, что он назвал растущей угрозой, исходящей от враждебных Соединенных Штатов и их расширяющегося военного сотрудничества с Южной Кореей и Японией, обвинив их в создании "азиатской версии НАТО, основной причины войны и агрессии".

"Это просто худшая реальная угроза, а не угрожающая риторика или воображаемая сущность", - сказал он.

Ким призвал своих дипломатов "дальнейшим образом укреплять солидарность со странами, выступающими против стратегии гегемонии США и Запада".

Ситуация в КНДР - детали

Напряженность на Корейском полуострове достигла самого высокого уровня за многие годы, поскольку Северная Корея с начала 2022 года провела испытания более 100 ракет, а США расширили свои военные учения со своими азиатскими союзниками в ответ "око за око".

В прошлом году ассамблея приняла новую ядерную доктрину, которая разрешает нанесение превентивных ядерных ударов, если руководство Северной Кореи будет восприниматься как находящееся под угрозой.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в письме к президенту КНР Си Цзиньпину пообещал содействовать развитию сотрудничества с Китаем. Как сообщает государственное СМИ Северной Кореи KCNA, письмо было ответом на поздравление Си с годовщиной основания КНДР в этом месяце.

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