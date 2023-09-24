По его словам, отношения между странами будут неуклонно развиваться.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в письме к президенту КНР Си Цзиньпину пообещал содействовать развитию сотрудничества с Китаем.

Как сообщает государственное СМИ Северной Кореи KCNA, письмо было ответом на поздравление Си с годовщиной основания КНДР в этом месяце.

Отмечается, что китайский лидер выразил готовность усилить стратегическую коммуникацию и сотрудничество на рабочем уровне.

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"Я считаю, что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем будут неуклонно развиваться в соответствии с требованиями новой эры и желанием обоих народов в будущем", — сказал Ким Чен Ын в письме.

Китай и КНДР

Президент Китая Си Цзиньпин в субботу заявил, что серьезно рассмотрит возможность посещения Южной Кореи в рамках усилий по поддержанию мира и безопасности на Корейском полуострове.

При этом ранее Bloomberg писал, что дружба Путина и Ким Чен Ына стала проблемой для Китая. В частности, указывалось, что это угрожает стабильности как в Европе, так и в Азии. Как известно, 13 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в России.

Стоит добавить, что Китай налаживает отношения еще с одним политиком-аутсайдером - президентом Сирии Башаром Асадом. Он посетил Сирию впервые за почти 20 лет с начала 12-летнего гражданского конфликта в стране, где Пекин был одним из его главных спонсоров.

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