Кэрри вышла замуж за премьер-министра 29 мая 2021 года на тайной церемонии в Вестминстерском соборе.

Премьера Британии Бориса Джонсона справедливо называют большим другом Украины, ведь после начала полномасштабного вторжения РФ этот британский политик всецело поддерживал нашу страну, в том числе и в вопросе предоставления вооружения. Также он не побоялся в разгар войны приехать в Киев и пройтись по Крещатику.

Кроме его политического пути, украинцы сразу начали интересоваться личной жизнью Бориса Джонсона. Поэтому УНИАН рассказывает, что известно о Кэрри Джонсон (в девичестве Саймондс) - третьей жене харизматичного британского политика.

Кэрри Джонсон родилась 17 марта 1988 года. Напомним, что Борис Джонсон - 1964 года рождения.

Она - политическая активистка и природоохранница, работает старшим советником благотворительной организации по охране океана Oceana. Девушка стала первой незамужней партнершей премьер-министра Британии, проживавшей на Даунинг-стрит.

Кэрри до брака с Джонсоном работала официальным представителем СМИ Консервативной партии. Также девушка проводила агитацию за Бориса Джонсона в 2010 году в Лондоне во время выборов мэра.

Есть в биографии Керри и один весьма неприятный эпизод: когда ей было 19 лет, ее из ночного клуба вез таксист Джон Ворбойз, который через два года был осужден за многочисленные сексуальные нападения на своих пассажиров. Кэрри вспоминала, что мужчина накачал ее спиртным и неизвестными веществами, она дома блевала и потеряла сознание.

Что касается личной жизни Кэрри до Бориса, то известно, что она состояла в отношениях с британским политическим журналистом Гарри Коулом.

С Борисом Джонсоном Керри начала встречаться в 2018 году, когда он был женат на Марине Уилер (это его второй брак). В следующем году девушка переехала в квартиру над Даунинг-стрит. А в феврале 2020 года пара объявила о помолвке.

В апреле 2020-го у Бориса и Кэрри родился сын, еще через год - дочь. До рождения дочери у миссис Джонсон случился выкидыш, о чем она не постеснялась признаться публично.

Кэрри вышла замуж за премьер-министра 29 мая 2021 года на тайной церемонии в Вестминстерском соборе, которую посетили 30 гостей.

Вас также могут заинтересовать новости: