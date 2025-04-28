Он также раскритиковал Трампа за намерение признать оккупированный Крым российским.

Бывший советник экс-президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан крайне позитивно оценил встречу президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Как пишет The Hill, Салливан назвал ее "первым лучом надежды за долгое время".

"Это дает мне первый луч надежды за долгое время, потому что все, что я видел до сих пор, - это то, что президент Трамп дал Владимиру Путину признание США Крыма, который Россия незаконно оккупировала и аннексировала", - ответил Салливан.

При этом он подчеркнул, что даже Китай не признал Крым частью России.

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"Трамп дал Путину обещание, что Украина не будет частью НАТО, и он дал Путину обещание, что он сможет сохранить всю территорию, на которую он незаконно вторгся и которую захватил", - указал Салливан.

В то же время The Hill отмечает, что в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "единственным решением" войны на Украине являются переговоры, в ходе которых и Россия, и Украина "от чего-то откажутся".

"У этой войны нет военного решения. Единственным решением этой войны является урегулирование путем переговоров, в ходе которого обе стороны должны будут отказаться от чего-то, что они, по их словам, хотят, и должны будут дать другой стороне то, чего она не хотела бы", - заявил он.

Встреча Зеленского и Трампа

Лидеры двух стран поговорили 26 апреля в Ватикане, перед похоронами Папы Франциска. Это была их первая личная встреча после конфликта в Белом доме в феврале, когда стороны разошлись во взглядах на условия мирного урегулирования.

После встречи Трамп написал в сети, что обстрелы Украины заставляют его думать, что Путин может не желать прекращения войны, поэтому стоит давить на него с помощью новых санкций.

Президент США также заявил, что "думает", что Зеленский готов заключить мирное соглашение с Россией, которое будет включать отказ от Крыма.

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