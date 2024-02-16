Министр иностранных дел Британии сойдется в поединке с Лавровым в рамках встречи G20 в Рио.

Новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сойдется в битве за Украину с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках возможной встречи G20 (Рио-де-Жанейро) во вторник, 20 февраля.

В эту пятницу высокие политики ЕС планируют обсудить вопросы поддержки Украины во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Давосе, однако Россия там "незваная гостья". Таким образом, Давос может быть просто "разогревом" перед "вопиющей" битвой, которую британская дипломатия планирует развернуть против России в Рио, утверждает Politico.

Собственно, такое мнение СМИ высказал один высокопоставленный британский чиновник. "Это будет вопиющий поединок", - сказал он.

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Как известно, на следующей неделе в Рио-де-Жанейро запланированы переговоры министров МИД в рамках формата G20 и Лавров официально подтвердил, что на этот раз Россия будет присутствовать, подчеркивает издание.

Politico напоминает, что в ноябре 2023 года бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон совершил "драматическое" возвращение в правительство и занял пост министра иностранных дел. И хотя Лавров с Кэмероном вряд ли будут иметь официальную встречу в Рио, британские чиновники не исключают перспективы, что между ними может состояться короткий разговор где-то в кулуарах G20.

Последние официальные переговоры Лаврова с британским руководством можно в лучшем случае назвать "холодными", подчеркивает СМИ: за несколько дней до вторжения России в Украину бывшая глава правительства Британии Лиз Трасс говорила с главным дипломатом РФ, однако тогда Кремль "ухватился за очевидную географическую путаницу", допущенную Трасс во время разговора с Лавровым.

Повторный контакт между Россией и Великобританией случился восемь месяцев спустя, когда преемник Лиз Трасс Джеймс Клеверли осудил "искажение, нечестность и дезинформацию" Москвы на заседании Совета Безопасности ООН. Однако тогда Лавров уже покинул зал, поэтому прямого разговора касательно Украины не состоялось.

Politico напоминает, что сейчас, когда война в Украине идет на третий год, Британия вынуждена давить не только на Москву, но и на украинских союзников - США.

Сейчас Америка выражает большую обеспокоенность из-за войны между Израилем и террористами Сектора Газа, поэтому ожидается, что Британия поднимет "украинский вопрос" на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке и на встрече союзников по "Большой семерке", посвященной очередной годовщине вторжения РФ.

Однако предварительной "интервенции" Лондона по этой теме все же следует ждать несколько раньше, считает СМИ. Накануне Мюнхенской конференции Кэмерон уже запомнился резкими заявлениями, призывая другие страны продемонстрировать "единство" и и волю "довести дело до конца". Сейчас даже на Даунинг-стрит несколько критикуют Кэмерона за откровенные слова, утверждает СМИ. В то же время правительство Кэмерона и премьер-министра Риши Сунак "идет в ногу с политикой", поэтому в Британии сохраняется определенный оптимизм относительно российско-украинской войны и результата, который удалось достичь Лондону давлением на Москву.

"Чиновники ожидают, что Украина сможет экспортировать весь свой урожай в следующем году после того, как оттеснит российский флот в Черном море, и утверждают, что война уже серьезно подорвала экономику Москвы", - пишет издание.

Сейчас Британия сосредотачивается на новых санкциях против РФ. В частности, на контроле над российским газом, металлами и производством. Ранее Кэмерон уже призвал союзников увеличить оборонное производство, а британские чиновники обсуждают, возможно ли арестовать российские государственные активы для финансирования восстановления Украины.

Кроме этого, Лондон обеспокоен не менее важным вопросом: "Что произойдет, если Дональда Трампа выберут новым президентом США?".

Лидер республиканцев Трамп на этой неделе высказался, что он будет "поощрять" Россию в нападении на страны-члены НАТО, если те не будут платить свой оборонный взнос в Альянс. Это вызвало типичную сдержанную реакцию со стороны британцев: Камерон назвал слова Трампа "неразумными", напоминает Politico.

В то же время даже такая политическая нестабильность и заявления со стороны возможного президента США не потушили "британской надежды", что через год дела в Украине будут идти намного лучше, а Трампа, как человека-предпринимателя, можно будет убедить поддержать именно "победителя", то есть Украину, указывает Politico.

Лавров заявил о готовности закончить войну

В среду, 14 февраля, глава МИД РФ Лавров объявил, что оккупанты готовы к окончанию войны в Украине, но с условием, что территории, которые сейчас контролирует РФ, за ней и останутся. Об этом чиновник высказался во время своего выступления в Госдуме.

По его словам, Россия открыта для политико-дипломатического урегулирования, но на базисе ее интересов и реалий, которые формировались годами.

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