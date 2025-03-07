Политик ранее выразил намерение баллотироваться снова, и его шансы на победу только возросли.

Власти Румынии планируют отстранить ультраправого политика Келина Джорджеску от участия в президентских выборах, запланированных на май. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Два человека, знакомых с ситуацией, сообщили изданию, что кандидатура Джорджеску, вероятно, будет отклонена из-за уголовного расследования. Обвинения против политика включают такие серьезные преступления, как попытка подрыва конституционного строя с помощью фашистских группировок, что предусматривает потенциальное заключение на срок более 10 лет.

"Когда он вышел из здания суда, куда его доставили на допрос в прошлом месяце, Джорджеску отдал нацистское приветствие", - пишет FT.

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Джорджеску также обвиняют в связях с Россией, но сам политик отрицает, что получал какую-либо помощь со стороны Москвы. Впрочем он признал, что встречался с идеологом "русского мира" Александром Дугиным.

На этой неделе российское шпионское агентство заявило, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сыграла "ключевую роль" в отмене результатов первого тура президентских выборов в Румынии в декабре, в котором победил Джорджеску. Также россияне говорят, что именно фон дер Ляйен "призвала нынешние власти в Бухаресте запретить Джорджеску" снова баллотироваться. Пресс-секретарь главы Еврокомиссии назвал это "ложным и надуманным обвинением".

Дело Джорджеску в Румынии

Как писал УНИАН, в декабре первый тур президентских выборов в Румынии неожиданно выиграл малопопулярный политик ультраправых взглядов, который любит Россию и ненавидит НАТО. Вскоре выяснилось, что это стало следствием существенных манипуляций и целенаправленной информационной кампании, вероятно, поддержанной РФ и Китаем.

Конституционный суд Румынии отменил результаты голосования и назначил новые выборы президента на май. Позже сам Джорджеску был задержан по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений.

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