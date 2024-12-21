Однако сделано это было не сознательно. Похоже, что на определенном этапе кто-то украл уже оплаченную рекламную кампанию и подстроил ее под другого кандидата.

В ноябре ультраправый пророссийский кандидат Келин Джорджеску одержал сенсационную победу в первом туре президентских выборов в Румынии. К его неожиданному успеху, вероятно причастна одна из партий правящей коалиции, пишет Politico.

До выборов Джорджеску был малоизвестным политическим аутсайдером, от которого никто не ожидал выдающихся результатов. Однако массированная рекламная кампания в TikTok принесла ему неожиданную победу в первом туре. Это настолько шокировало румынское общество, что в конце концов Конституционный суд страны назначил переголосование.

Расследование румынского портала snoop.ro показало, что эту рекламную кампанию финансировала румынская Национально-либеральная партия, которая считается правоцентристской. Она входит в правящую коалицию, как младший партнер, поэтому фактически является партией власти в Румынии.

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Налоговая служба Румынии установила, что либералы заплатили инфлюенсерам в TikTok за продвижение хэштега, который использовал ультраправый кандидат Келин Джорджеску в своей предвыборной кампании. Однако здесь не все так просто. Вероятно, на определенном этапе произошла ошибка, или сознательная диверсия.

Национально-либеральная партия заплатила фирме Kensington Communication за собственную рекламную кампанию в социальных сетях. Однако в фирме говорят, что хэштег, который они должны были продвигать по этому контракту, кто-то изменил.

Так, планировалось рекламировать хэштег #equilibriumseriousness (равновесная серьезность), но почему-то инфлюенсеры получили задание продвигать хэштег #equilibriumverticality (вертикальность равновесия). Именно под таким лозунгом свою кампанию вел ультраправый кандидат Джорджеску.

Фирма также сообщила, что сценарий, который они разослали инфлюенсерам для рекламной кампании, тоже был кем-то изменен.

"Если кампания была клонирована или захвачена в пользу того или иного кандидата, мы просим компетентные органы проверить и принять необходимые юридические меры", - говорится в заявлении Kensington Communication.

Победа Джорджеску в первом туре выборов в Румынии

Как писал УНИАН, в конце ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборах, в котором сенсационно победил ультраправый пророссийский кандидат, который по всем опросам считался аутсайдером.

Это стало настолько большим шоком для румынского общества и власти, что суд обязал ЦИК пересчитать голоса избирателей. В итоге Конституционный суд страны отменил результаты первого тура и приказал провести переголосование.

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