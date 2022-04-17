На текущий момент партия действующего канцлера проигрывает оппозиции по рейтингам.

Почти каждый второй немец недоволен действиями текущего канцлера страны Олафа Шольца. А у федерального правительства рейтинги еще более низкие.

Об этом свидетельствуют данные опроса INSA, который организовали для портала Bild am Sonntag. Его проводили с 11 по 14 апреля 2022 года, общее количество респондентов составило 1402 человека.

Согласно опубликованным результатам, 49% участников опроса недовольны работой действующего канцлера Олафа Шольца. Тем временем 38% выразили обратную точку зрения.

Работу правительства в целом положительно оценили только 35%. А недовольных оказалось 55%. В опросе подчеркивается, что Социал-демократическая партия Шольца сейчас проигрывает по рейтингу оппозиционному блоку ХДС/ХСС. Последний смог бы набрать на потенциальных выборах 26 % и опередить оппонента на 1 %.

Напомним, по данным СМИ, с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Шольц принял несколько неоднозначных решений. Он откладывал решение о поставках танков нашей стране, а правительство Германии настаивало на переносе даты введения эмбарго на российский уголь.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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