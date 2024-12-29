Специалист убежден, что квалифицированные ПВОшники не могли допустить подобной ошибки.

Инцидент с азербайджанским самолетом в Грозном показал, что к управлению системами ПВО допустили совсем необученный экипаж, который даже не способен правильно идентифицировать цель. Об этом в интервью "Украинскому Радио" рассказал авиаэксперт Богдан Долинце.

Он акцентировал, что россияне запретили азербайджанскому самолету посадку не только в Грозном, но и в ряде других российских аэропортов. Более того, даже после того, как уже было понятно, что они подбили пассажирский самолет зенитной ракетой, россияне не просто не оказали ему никакой помощи, но и продолжали глушили работу его систем навигации и связи в течение значительной части полета в Казахстан. По мнению Долинце, это затрудняло экипажу возможности безопасно добраться до запасного аэродрома.

Однако главный вопрос: как вообще россияне умудрились попасть ракетой в пассажирский самолет.

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"Размер пассажирского самолета в десятки раз больше, чем у беспилотника. В системах обнаружения, радарах систем противовоздушной обороны эти объекты имеют большое отличие по отражению. То есть перепутать такие объекты очень сложно", - отмечает эксперт.

Долинце акцентировал, что кроме разницы в размерах дроны-камикадзе и пассажирские самолеты имеют совершенно разные скорость и высоту полета, а также сам характер маршрута.

"Путать полет беспилотника, который, как правило, летит на значительно меньшей высоте, на меньшей скорости и по другим маршрутам, чем гражданские самолеты, очень и очень сложно. Здесь надо либо сильно постараться, либо фактически допустить к управлению зенитным комплексом неподготовленный, непрофессиональный и необученный персонал", - считает аналитик.

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Как писал УНИАН, авиаэксперт Богдан Долинце не исключает что россияне отправили в Казахстан подбитый ими азербайджанский самолет с определенным умыслом. По его мнению, они надеялись, что самолет не дотянет до Казахстана и упадет в Каспийском море, что похоронит доказательства их преступления.

Также мы рассказывали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не принял псевдоизвинений от российского диктатора Путина. По словам Алиева, от России он не услышал признания вины, а лишь "бессмысленные версии".

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